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Швеция повысила уровень боеготовности из-за угрозы со стороны РФ

Суббота, 25 декабря 2021, 13:12
фото: Mickan Palmqvist, Dagens Nyheter

Глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины.

Об этом он сказал в интервью Dagens Nyheter, сообщает "Европейская правда".

"Мы не сидим сложа руки и не ждем, мы увеличили военную готовность в связи с угрозой со стороны России" - сказал он.

"Мы делаем больше и готовы действовать быстрее обычного. Мы также готовы к действиям при разных сценариях не только в наших ближайших окрестностях", - отметил Бюден.

Он напомнил, что в 2015 году парламент Швеции принял решение вернуть военных на остров Готланд и выслали туда дополнительные подразделения в связи с учениями России. Сейчас может быть схожая ситуация.

"Внесенные нами корективы предполагают усиление на Готланде и в Балтийском море. Мы должны быть готовы к действиям по нескольким направлениям" - отметил он.

По его словам, кроме укрепления в части персонального состава, речь идет также об усилении разведывательной деятельности, мониторинге на Балтийском море и в авиапространстве.

"Наши вооруженные силы не те, что были в 2013 году. У нас есть другие условия имы  должны быть на месте там, где что-то происходит" - отметил Микаэль Бюден.

Темы: ШвецияРосcия
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