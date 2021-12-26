США в 30-ю годовщину признания независимости Украины: отношения крепкие как никогда

Посольство Соединенных Штатов в 30-ю годовщину официального признания независимости и суверенитета Украины заявило, что отношения между странами сейчас крепки как никогда.

Об этом говорится в заявлении дипмиссии на странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы отмечаем 30 лет с тех пор, как Соединенные Штаты официально признали Украину как независимое и суверенное государство. Отношения между США и Украиной сейчас крепкие, как никогда, поскольку мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины и созданием процветающего, демократического и евроатлантического будущего Украины", - говорится в сообщении.

Накануне президент Владимир Зеленский провел видеовстречу с группой из более чем 20 сенаторов и конгрессменов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии.

Участники встречи обсудили ситуацию на востоке Украины и вблизи ее границ с РФ.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна участвовать в консультациях по безопасности Соединенных Штатов, Европейского союза или НАТО с Россией.