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США в 30-ю годовщину признания независимости Украины: отношения крепкие как никогда

Воскресенье, 26 декабря 2021, 11:43
США в 30-ю годовщину признания независимости Украины: отношения крепкие как никогда
Флаги Украины и США, фото getty images

Посольство Соединенных Штатов в 30-ю годовщину официального признания независимости и суверенитета Украины заявило, что отношения между странами сейчас крепки как никогда.

Об этом говорится в заявлении дипмиссии на странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы отмечаем 30 лет с тех пор, как Соединенные Штаты официально признали Украину как независимое и суверенное государство. Отношения между США и Украиной сейчас крепкие, как никогда, поскольку мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины и созданием процветающего, демократического и евроатлантического будущего Украины", - говорится в сообщении.

Накануне президент Владимир Зеленский провел видеовстречу с группой из более чем 20 сенаторов и конгрессменов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии.

Участники встречи обсудили ситуацию на востоке Украины и вблизи ее границ с РФ.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна участвовать в консультациях по безопасности Соединенных Штатов, Европейского союза или НАТО с Россией.

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Темы: СШАУкраинадипломатические отношения
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