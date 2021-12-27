Военный учет женщин: список профессий от Минобороны Украины

У наказі Міністерства оборони №313 перераховані понад сто різноманітних спеціальностей громадянок України, що мають стати на військовий облік.

Джерело: документ МО

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав, що виникла необхідність створення документа, який дозволяв би оборонному відомству бачити жінок, яких можна долучити до захисту держави у разі необхідності.

У відомстві пояснили, що військовий облік не означає призову на службу.

У переліку міністерства – більш як сотня спеціальностей, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, що зобов'язує жінок цих професій пізніше стати на облік військовозобов'язаних.