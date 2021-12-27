Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Польши ветировал скандальный закон, который давил на независимый канал

Понедельник, 27 декабря 2021, 14:33
Президент Польши ветировал скандальный закон, который давил на независимый канал
Анджей Дуда, фото AFP/Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на изменения в Закон о вещании, принятие которых создало бы кризис в отношениях с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт президента Польши

Анджей Дуда отмечает, что законопроект, получивший название Lex TVN, вызвал много дискуссий как внутри страны, так и с международными партнерами, в первую очередь США. По его словам, проект вызывает у него сомнения как по соответствию Конституции, так и польско-американскому соглашению о защите взаимных инвестиций 1990 года.

"Учитывая мои предыдущие выступления и имея серьезные оговорки по поводу положений этой поправки к Закону о телерадиовещании, я рассматривал два сценария. Отказ от подписания акта я рассматривал в каждом конкретном случае, не скрываю этого; но я думал над возможностью передать этот законопроект на рассмотрение онституционного суда, или вернуть ли его на повторное рассмотрение Сейма", – сказал Анджей Дуда.

Дуда отметил, что в своем решении он учел, что поляки "очень обеспокоены этим законом".

Последним аргументом против закона было то, что Конституционный трибунал анализирует положения только с точки зрения их соответствия основополагающему акту, а не международным договорам. "Я не могу быть уверен, что Конституционный трибунал будет ссылаться на этот польско-американский договор. И этот момент чрезвычайно важен с моей точки зрения. Мы заключили договор и должны его соблюдать. Если мы не будем выполнять договоренности, никто не будет соблюдать их. Не говоря уже о том, что это был бы очередной спор, а споров у нас хватает", - резюмирует Дуда.

Напомним, 17 декабря польский Сейм в ускоренном режиме одобрил поправку к Закону о радиовещании (так называемый "lex TVN"), тем самым отвергнув вето Сената – верхней палаты парламента.

Законопроект появился летом этого года и сразу вызвал обвинения в адрес властей в попытках контролировать независимые медиа.

Изменения предполагали, что лицензию на вещание могут получить только телеканалы, чьи владельцы происходят из стран, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме членов ЕС, туда входят Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).

Польские власти объясняют эту инициативу опасностью приобретения медиа инвесторами из недемократических стран, как РФ или Китай, или государств арабского мира. В действительности следствием этого закона должно стать лишение лицензии группы каналов TVN, владельцем которых является американский концерн Discovery (это и дало неофициальное название инициативе как "lex TVN").

TVN – самый влиятельный телевещатель в Польше, неподконтрольный польским властям. Остальные вещатели были либо взяты под контроль власти, либо маргинализированы.

Этот законопроект вызвал острую реакцию Вашингтона и мог существенно ухудшить отношения Польши и США.

Подробнее об этом конфликте читайте в статье Варшава теряет союзников: зачем Польша пошла на конфликт с США.

Темы: свобода словаПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
свобода слова
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Правда выживает, когда за неё есть кому бороться
Свобода слова и Нестор Шуфрич: кто здесь лишний?
Последние новости
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
Все новости...
Реклама: