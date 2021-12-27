Президент Польши ветировал скандальный закон, который давил на независимый канал

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на изменения в Закон о вещании, принятие которых создало бы кризис в отношениях с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт президента Польши

Анджей Дуда отмечает, что законопроект, получивший название Lex TVN, вызвал много дискуссий как внутри страны, так и с международными партнерами, в первую очередь США. По его словам, проект вызывает у него сомнения как по соответствию Конституции, так и польско-американскому соглашению о защите взаимных инвестиций 1990 года.

"Учитывая мои предыдущие выступления и имея серьезные оговорки по поводу положений этой поправки к Закону о телерадиовещании, я рассматривал два сценария. Отказ от подписания акта я рассматривал в каждом конкретном случае, не скрываю этого; но я думал над возможностью передать этот законопроект на рассмотрение онституционного суда, или вернуть ли его на повторное рассмотрение Сейма", – сказал Анджей Дуда.

Дуда отметил, что в своем решении он учел, что поляки "очень обеспокоены этим законом".

Последним аргументом против закона было то, что Конституционный трибунал анализирует положения только с точки зрения их соответствия основополагающему акту, а не международным договорам. "Я не могу быть уверен, что Конституционный трибунал будет ссылаться на этот польско-американский договор. И этот момент чрезвычайно важен с моей точки зрения. Мы заключили договор и должны его соблюдать. Если мы не будем выполнять договоренности, никто не будет соблюдать их. Не говоря уже о том, что это был бы очередной спор, а споров у нас хватает", - резюмирует Дуда.

Напомним, 17 декабря польский Сейм в ускоренном режиме одобрил поправку к Закону о радиовещании (так называемый "lex TVN"), тем самым отвергнув вето Сената – верхней палаты парламента.

Законопроект появился летом этого года и сразу вызвал обвинения в адрес властей в попытках контролировать независимые медиа.

Изменения предполагали, что лицензию на вещание могут получить только телеканалы, чьи владельцы происходят из стран, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме членов ЕС, туда входят Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).

Польские власти объясняют эту инициативу опасностью приобретения медиа инвесторами из недемократических стран, как РФ или Китай, или государств арабского мира. В действительности следствием этого закона должно стать лишение лицензии группы каналов TVN, владельцем которых является американский концерн Discovery (это и дало неофициальное название инициативе как "lex TVN").

TVN – самый влиятельный телевещатель в Польше, неподконтрольный польским властям. Остальные вещатели были либо взяты под контроль власти, либо маргинализированы.

Этот законопроект вызвал острую реакцию Вашингтона и мог существенно ухудшить отношения Польши и США.

Подробнее об этом конфликте читайте в статье Варшава теряет союзников: зачем Польша пошла на конфликт с США.