Венгрия может прокачать реверсом в Украину 700 млн кубов газа за три месяца

В первые три месяца нового года из Украины в Венгрию можно ожидать реверсной поставки до 700 млн кубометров газа.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто 27 декабря после телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает "Европейская правда".

"Исходя из технического соглашения операторов, в первые три месяца 2022 года могут быть достигнуты максимальные объемы транспортировки газа из Венгрии в Украину. Это позволит на коммерческой основе прокачать в общей сложности около 700 миллионов кубометров газа в период с января по март", - написал Сийярто в Facebook.

Он добавил, что министры в разговоре подтвердили взаимное намерение улучшить двусторонние отношения в следующем году.

Напомним, оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ в декабре заключили соглашение о введении с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина.

Пока соглашение заключено на тестовые три месяца. За это время украинская сторона планирует с венгерскими коллегами согласовать и настроить все технические и операционные процессы, чтобы продлить его действие с апреля 2022 года и в дальнейшем увеличивать гарантированные мощности по этому направлению.

Напомним, в сентябре Венгрия, несмотря на критику Украины, подписала новый долгосрочный договор о поставках газа в Россию.

В ответ Украина упразднила запланированную встречу межправительственной комиссии в Будапеште.

С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину.

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