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Отель "Украина" на Майдане Незалежности передали Мининфраструктуры

Вторник, 28 декабря 2021, 22:06
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым гостиницу "Украина" на Майдане Незалежности в Киеве передадут в управление Министерству инфраструктуры.

Источник: указ на сайте президента

Детали: Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кабинету министров поручили организовать передачу гостиницы по управлению Государственного управления делами в управление Мининфраструктуры.

13 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что гостиницу "Украина" приобретут катарские инвесторы.

Справка: Отель "Украина" расположен по адресу улица Институтская, 4 в Киеве. Его северный фасад является частью ансамбля Майдана Незалежности.

До 2001 года гостиница называлась "Москва". В советские времена было одним из самых высоких зданий Украины.

Что было раньше: В июне президент уверял, что гостиница "Украина" будет изъята из сферы управления ГУД. Он сказал, что этот объект недвижимости нужно приватизировать и разрешить частным инвесторам сделать его прибыльным активом.

Украинская правда
Темы: приватизацияМининфраструктурыКиевнедвижимость
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