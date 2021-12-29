В польских Татрах вылетали вертолетом за украинкой, застрявшей высоко в горах

Польским спасателям пришлось поднимать вертолет для помощи украинке, которая без надлежащей подготовки поднялась высоко в горы и в итоге не смогла ни двигаться дальше, ни вернуться.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Случай произошел еще 26 декабря. Женщина пошла по маршруту вдоль словацкой границы в районе двухтысячника Каспров верх и застряла у вершины Горышкова Чуба.

Как сообщается, её одежда была подходящей для горнолыжного спорта, но не зимнего восхождения в горы. У нее не было ни специальной обуви, ни "кошек", чтобы передвигаться по обледенелому склону, ни ледоруба. На определенном этапе туристка поняла, что не может ни продвигаться вперед, ни безопасно вернуться по своим следам. С обеих сторон от нее были обрывистые склоны и неосторожным шагом можно было спровоцировать лавину и вместе с ней сорваться с хребта.

По словам спасателей, единственное, что было однозначно правильно в снаряжении украинской туристки - её ярко-розовая куртка, которую хорошо можно было видеть издалека и которая помогла быстро найти её.

В те дни спасательная служба предупреждала о сложных погодных условиях в горах - снежном покрове более метра, лавинной опасности и сильном ветре.