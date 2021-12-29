Польша впервые за долгое время не зафиксировала попыток прорыва границы "мигрантами Лукашенко"

28 декабря стало первым днем ​​за многие недели, когда польские пограничники не зафиксировали попыток нелегального силового пересечения границы с Беларуси.

Как сообщает PAP, об этом сообщила спикер пограничников Анна Михальская. Также Пограничная служба объявила об этом в своем Twitter.

"Вчера, 28 декабря, не было ни одной попытки нелегального проникновения на территорию Польши", - говорится в сообщении.

Впрочем, как следует из деталей, и в этот день к границе подходили несколько десятков мигрантов. В продолжении твита пограничники отмечают, что около 30 человек в районе села Черемха подошли к линии границы, но дальше не попытались прорваться через заграждение.

Спикер пограничников Анна Михальская рассказала, что эта группа около часа передвигалась вдоль границы, но в итоге люди развернулись и пошли вглубь территории Беларуси.

Возле Наревки группы мигрантов подходили к барьеру, там повредили колючую проволоку.

Также, рассказала Михальская, произошел инцидент вблизи Беловежи – неподалеку от линии границы остановился автомобиль белорусских пограничников, люди из него произвели два выстрела в воздух.

Напомним, после наибольшего обострения миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси в начале ноября, когда у пункта пропуска Брузги-Кузьница собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация успокоилась. Мигрантов поселили в отапливаемом логистическом центре в Брузгах, недалеко от границы.

Однако и после этого польские пограничники ежедневно фиксировали новые попытки нелегально попасть в страну. Также в Польше недавно регулярно задерживали водителей, помогавших мигрантам, которые все же перешли границу незамеченными, продолжить путешествие в ЕС.

Перед Рождеством неофициально сообщалось, что в праздничные дни якобы возможно серьезное обострение ситуации, но эти опасения не оправдались.