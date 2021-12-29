Байден и Путин поговорят по телефону в четверг

Путин разговаривает с Байденом по видеосвязи 7 декабря 2021 года. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг днем, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Об этом CNN сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Горн, пишет "Европейская правда".

По словам спикера, запрос о телефонном разговоре поступил от Путина и Байден согласился, поскольку "он верит, что, когда речь идет о России, нет заменителя для прямого диалога между лидером и лидером".

Горн добавила, что администрация Байдена продолжает вести широкие дипломатические переговоры с европейскими союзниками и партнерами, консультируясь и координируя общий подход в ответ на военное наращивание России на границе с Украиной. Консультации с союзниками и партнерами США были "приоритетом для администрации изначально", сказала чиновница, и Байден подчеркнет это также Путину.

Переговоры между США и Россией, предъявившей требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, обсудив текущую напряженность и предстоящие переговоры США-РФ.

Напомним, Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной. Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.

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