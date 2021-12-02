Реакция на санкции: у Лукашенко призвали "европейских политиков одуматься"

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало заявление "в связи с принятием ЕС очередного пакета санкций в отношении Беларуси", в котором призвало "европейских политиков одуматься".

Источник: МИД Беларуси

Дословно: "Глубина абсурда как непосредственно решения Европейского союза об очередных санкциях против суверенной Беларуси, так и самого его содержания уже с трудом поддается пониманию.

Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар".

"…в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису.

За этим скрывается желание избавиться от конкурентов".

"Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона.

И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе.

Все еще призываем европейских политиков одуматься".

Что предшествовало: Европейский союз расширил санкционный список против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства Евросоюза в ответ на санкции, введенные против Минска.

Напомним: Соединенные Штаты ввели новые санкции против Беларуси, касающиеся 20 человек и 12 организаций.