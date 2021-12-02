Из-за появления "омикрона" Байден объявил новый план борьбы с коронавирусом
Президент Штатов Джо Байден в четверг представил новый план противостояния COVID-19 в связи с появлением и распространением нового штамма "омикрон".
Источник: заявление Байдена, Интерфакс-Украина
Детали: По словам Байдена, новые меры, в частности, предполагают расширение кампании по повторной вакцинации среди тех, кому это необходимо.
Кроме того, президент США предложил учреждать семейные клиники, где можно будет не только привиться, но и пройти необходимое тестирование.
Также планом предусмотрены пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп при оказании необходимой помощи тому или иному штату.
При этом прекращение работы федеральных структур и введение карантинов не предполагается.
Байден также призвал избегать политизации ответа на пандемию. По его словам, общий ответ на пандемию должен объединять, а не разъединять людей.
Он также заявил, что школы и предприятия будут работать зимой в обычном режиме, но путешественников ждут нововведения – так они должны пройти тестирование за день до запланированного выезда в США, независимо от того, вакцинированы они или нет.
Однако никаких тестов или карантинов по прибытии в США не требуется.
В то же время, обязательные правила использования медицинских масок в самолетах и общественном транспорте при этом продлены до 18 марта.
Рассчитанные на зимний период новые меры противодействия коронавирусу в США объявлены в условиях, осложненных появлением на юге Африки нового штамма, получившего название "омикрон".
Напомним: США подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон" у человека, прошедшего полный курс вакцинации против коронавируса.