Президент Штатов Джо Байден в четверг представил новый план противостояния COVID-19 в связи с появлением и распространением нового штамма "омикрон".

Источник: заявление Байдена, Интерфакс-Украина

Детали: По словам Байдена, новые меры, в частности, предполагают расширение кампании по повторной вакцинации среди тех, кому это необходимо.

Кроме того, президент США предложил учреждать семейные клиники, где можно будет не только привиться, но и пройти необходимое тестирование.

Также планом предусмотрены пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп при оказании необходимой помощи тому или иному штату.

При этом прекращение работы федеральных структур и введение карантинов не предполагается.

Байден также призвал избегать политизации ответа на пандемию. По его словам, общий ответ на пандемию должен объединять, а не разъединять людей.

Он также заявил, что школы и предприятия будут работать зимой в обычном режиме, но путешественников ждут нововведения – так они должны пройти тестирование за день до запланированного выезда в США, независимо от того, вакцинированы они или нет.

Однако никаких тестов или карантинов по прибытии в США не требуется.

В то же время, обязательные правила использования медицинских масок в самолетах и общественном транспорте при этом продлены до 18 марта.

Рассчитанные на зимний период новые меры противодействия коронавирусу в США объявлены в условиях, осложненных появлением на юге Африки нового штамма, получившего название "омикрон".

Напомним: США подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон" у человека, прошедшего полный курс вакцинации против коронавируса.