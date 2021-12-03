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Лукашенко пообещал, что Беларусь никогда не станет демократической, как Украина

Пятница, 3 декабря 2021, 11:46
Лукашенко пообещал, что Беларусь никогда не станет демократической, как Украина
Александр Лукашенко Фото Getty Images

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет такой, как Украина - демократической, перспективной, развитой.

Источник: Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию, которого цитирует его пресслужба в Telegram

Прямая речь: "От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы – белорусы, у нас собственное видение наших перспектив".

Предыстория: 1 декабря Лукашенко заявил, что будет всеми силами стараться сделать Украину "нашей" страной, потому что там "наш народ".

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоУкраинаБеларусь
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