Лукашенко пообещал, что Беларусь никогда не станет демократической, как Украина

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет такой, как Украина - демократической, перспективной, развитой.

Источник: Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию, которого цитирует его пресслужба в Telegram

Прямая речь: "От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы – белорусы, у нас собственное видение наших перспектив".

Предыстория: 1 декабря Лукашенко заявил, что будет всеми силами стараться сделать Украину "нашей" страной, потому что там "наш народ".