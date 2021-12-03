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Население Украины сократится до 22 миллионов, пополнят мигранты – НАН

Пятница, 3 декабря 2021, 13:11
Фото AFP via Getty Images

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук прогнозирует, что к концу столетия население Украины сократится до 22 миллионов, и решать эту проблему придется за счет мигрантов.

Источник: заместитель директора института Александр Гладун в интервью ICTV

Прямая речь: "По нашим прогнозам, к концу ХХІ века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим способов остановить этот процесс. Он присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов. Скорее всего, так будет и у нас".

Детали: По его словам, Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора.

Кроме того, говорит ученый, на сокращение украинского населения влияет пандемия. В структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Гладун рассказал также, что украинское общество стремительно стареет, потому что у нас выше, чем в Европе, смертность и более низкая рождаемость. Большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двоих и более детей по экономическим причинам – из-за низкой заработной платы, отсутствия собственного жилья и неразвитой социальной инфраструктуры.

Напомним: По прогнозу ООН, население Украины может сократиться до 35 миллионов к 2050 году, ведь около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет.

Украинская правда
Темы: миграцияУкраина
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