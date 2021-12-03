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Режим Лукашенко подготовил "жесткий пакет санкций" против Запада

Пятница, 3 декабря 2021, 14:24
Александр Лукашенко, Фото Getty Images

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что власть Беларуси подготовила пакет ограничительных экономических мер в отношении Запада в ответ на его санкции.

Источник: выступление Головченко перед журналистами в пятницу

Прямая речь: "Несколько раз мы не применяли жестких ответных мер. Надеялись, что будет определенное благоразумие проявлено, а оно не было проявлено. Поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер реагирования экономического на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны. Список будет достаточно большой".

Детали: По его словам, это будут "не асимметричные", а "экономические" меры. В то же время беларусский МИД заявляет, что меры будут как раз "асимметричные".

Головченко пожаловался, что Запад ввел свои санкции против Беларуси неправильно и непрофессионально, и он бы, Головченко, "выгнал за профнепригодность" тех, кто эти санкции готовил.

Предыстория: 2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против людей и организаций из Беларуси, в частности, против сына Лукашенко.

В совместном заявлении они отметили, что санкции являются ответом на "продолжающиеся атаки на права человека и основные свободы в Беларуси, пренебрежение международными нормами и неоднократные акты репрессий".

Режим Лукашенко обвиняют в том, что он свозит мигрантов в Беларусь и посылает их через свою границу в ЕС для дестабилизации ситуации в Европе.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ЛукашенкосанкцииЗападБеларусь
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