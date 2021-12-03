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В Беларуси признали "экстремистскими материалами" соцсети "Радио Свобода"

Пятница, 3 декабря 2021, 15:41

Центральный районный суд Минска признал экстремистскими материалами информационную продукцию телеграмм-канала "Радио Свобода-Беларусь".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на телеграмм-канал Главного управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД

Детали: Вместе с телеграмм-каналом экстремистскими признали его аналоги в социальных сетях и на видеохостинге YouTube.

Сейчас за решеткой в ​​Беларуси находятся двое журналистов "Радио Свобода" – Игорь Лосик и Андрей Кузнечик. Журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студзинская находятся под следствием.

Офис издания в Минске закрыли силовики.

Напомним: Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси будет добиваться признания так называемых "экстремистских" чатов и телеграм-каналов экстремистскими формированиями, чтобы привлекать к ответственности за создание и участие в них, а также за подписку на такие каналы.

Темы: БеларусьЛукашенко
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