Три четверти назначенных Зеленским судей забраковал Совет добропорядочности

21 из 28 судей, которых в среду президент Владимир Зеленский назначил на вакантные должности, получили негативное заключение Общественного совета добропорядочности.

Источник: аналитический центр "Фонд Dejure"

Детали: Аналитики напомнили, что, согласно закону, судья, получивший отрицательное заключение ОСД, не считается прошедшим квалификационную оценку, пока решение по нему не примет Высшая квалификационная комиссия судей в полном составе.

ВККС может поддержать решение ОСД или преодолеть его 11 голосами.

Большинство из назначенных судей не прошли квалификационную оценку, поскольку получили негативное заключение ОСД, которое ВККС не рассмотрела и не отменила.

Полный список судей и претензий к ним:

Андрей Коваль – затягивал судебные разбирательства, что привело к избеганию ответственности правонарушителем; Дмитрий Дьяченко – не задекларировал своевременно имущество и, не находясь на рабочем месте, принимал судебные решения; Оксана Кучерява – не задекларировала своевременно имущество, доход или значительно занизила его объем и стоимость; Николай Шелюховский – судья или связанное с ним лицо получили имущество, легальность происхождения которого вызывает сомнения; Ирина Дубовенко - указала ложную информацию об имуществе лиц в своей декларации; Игорь Решетняк – допускал явно небрежное оформление документов; Андрей Заболотный - не задекларировал своевременно имущество, доход или значительно занизил его объем и стоимость; Андрей Ключник – принимал решения, обусловленные политическими мотивами и корпоративной солидарностью; судья или связанное с ним лицо получило имущество, легальность которого вызывает сомнения; не задекларировал своевременно имущество, доход или значительно занизил его объем и стоимость; Надежда Бизяева - не задекларировала своевременно имущество, доход или значительно занизила его объем и стоимость, не объяснила источники происхождения имущества, расходов и полученных благ; Максим Олейник – принимал решения при наличии очевидного конфликта интересов; Дмитрий Кухленко – принимал решения, обусловленные политическими мотивами и корпоративной солидарностью, манипулировал обстоятельствами или законодательством, имел личную заинтересованность в принятии (непринятии) решений; Роман Светличный - не задекларировал своевременно имущество, доход или значительно занизил его объем и стоимость; Виталий Цуркан – не задекларировал своевременно имущество, доход или значительно занизил его стоимость; Петр Заруба – незаконно наказывал водителей-участников "Автомайдана"; Дмитрий Сирак – не задекларировал своевременно имущество, доход, или значительно занизил его объем и стоимость; Екатерина Шкамерда - не задекларировала своевременно имущество, доход, или значительно занизила его объем и стоимость; не сообщила о наличии конфликта интересов и (или) не приняла другие меры для его предотвращения; Роман Коваль – допустил нарушение принципа гласности и открытости, запретил проведение видеозаписи в открытом судебном заседании; не задекларировал своевременно свое имущество; Роман Скотарь - допускал явно небрежное оформление документов; не задекларировал своевременно имущество, доход или значительно занизил его объем и стоимость, или не подал информацию для декларирования членом семьи. Елена Шевская – не задекларировала своевременно имущество, доход, или значительно занизила его объем и стоимость; сообщила недостоверные сведения в декларации родственных связей; не находясь на рабочем месте, принимала судебные решения; не реагировала на случаи неблагополучного или неэтичного поведения коллег, покрывала такое поведение; допускало поведение, приведшее к существенным нарушениям правил процесса и (или) нарушению прав и свобод. Евгений Капитонов – не задекларировал своевременно свое имущество; Александр Ратушенко – не задекларировал своевременно имущество.

В своем сообщении фонд дает ссылки на полные тексты выводов ОСД.

Прямая речь менеджера по адвокации "Фонда Dejure" Степана Берко: "Несмотря на то, что закон требует от президента назначить на должность судьи всех, кого рекомендовал Высший совет правосудия, считаю, что президент должен воздержаться от любых назначений до завершения проверки на добропорядочность действующего состава ВСП и формирования новой ВККС, ведь нельзя, с одной стороны, инициировать реформу ВСП из-за сомнений в ее добропорядочности, а с другой, назначать судьями лиц, которых с основными нарушениями закона такой совет рекомендовал".

Предыстория: Зеленский рядом указов 1 декабря назначил на вакантные должности в судах 28 судей, двое из которых причастны к преследованию участников Революции достоинства.

В частности, Петр Заруба и Андрей Ключник получили негативные выводы от Общественного совета добропорядочности за свои решения, которые ограничивали права и свободы участников Революции достоинства в 2013-2014 годах. Ключник, например, в 2014 году посадил в тюрьму участника Революции достоинства за участие в протестах.