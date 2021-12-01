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Зеленский назначил 28 судей на вакантные должности, в том числе двух судей Майдана

Среда, 1 декабря 2021, 22:01
Зеленский назначил 28 судей на вакантные должности, в том числе двух судей Майдана
Иллюстративное фотои из facebook-страницы ВСП

Президент Владимир Зеленский рядом указов 1 декабря назначил 28 судей на вакантные должности в разных судах первой инстанции.

Источник: указы №610, 611, 612, 613, 614, опубликованные на сайте Офиса президента, facebook-страница фонда Dejure

Детали: 27 судей назначили на должности в местные суды первой инстанции и 1 судью в хозяйственный суд Донецкой области.

В фонде Dejure прокомментировали, что двое судей – Петр Заруба и Андрей Ключник, назначенные указами Зеленского, получили негативные выводы от Общественного совета добропорядочности в 2018 году. В частности, за свои решения, которые ограничивали права и свободы участников революции достоинства в 2013-2014 годах.

Зарубу президент назначил судьей Дарницкого районного суда Киева и Ключника - судьей Святошинского районного суда Киева.

По сообщению общественных активистов, Ключнику вынесли негативное заключение за то, что в 2014 году он посадил в тюрьму участника Революции достоинства Александра Костура "за участие в протестах".

Заруба получил негативное заключение ОСД из-за своего решения о лишении водительских прав участницы "Автомайдана" в 2014 году.

Что было раньше: 

  • 17 ноября Высший совет правосудия обратился к президенту безотлагательно назначить судей на вакантные должности из представленного перечня.
  • Общественные активисты 25 ноября заявили, что 91 из 135 судей, поданных ВСП, не прошли квалификационную оценку и имеют отрицательное заключение экспертов Общественного совета добропорядочности.
  • На следующий день 26 ноября в ВСП ответили, что их кандидатуры были признаны "соответствующими занимаемой должности".

Украинская правда

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Темы: судВСПреформы
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