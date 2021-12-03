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"Шахтер" пропустил первым, но забил "Львову" 6 мячей

Пятница, 3 декабря 2021, 19:00
фото из соцсетей "горняков"

Донецкий "Шахтер" в матче 17 тура украинской Премьер-лиги одолел ФК "Львов" со счетом 6:1.

Источник: трансляция поединка в Киеве на НСК "Олимпийский" в пятницу 3 декабря.

Детали: На старте игры "Шахтер" имел по меньшей мере два момента, чтобы повести в счете. Дважды на ударной позиции был Тете, но один раз попав в голкипера, а еще один удар бразильца был мимо ворот. На 17-й минуте "Львов" выходит вперед. Эрнест с метров 20-ти ударил, и мяч от штанги залетел в ворота Анатолия Трубина – 1:0.

Через три минуты у гостей был еще один момент, но мяч из пустых ворот выбил Маркос Антонио. Сравнял счет "Шахтер" в концовке первого тайма. На 44-й минуте Михаила Мудрика сбивают в штрафной и рефери указал на 11 метров. С пенальти Тете пробил сильно в верхний угол ворот и без шансов для вратаря "Львова" – 1:1.

На 55-й минуте "Шахтер" забивает второй гол. После прострела с фланга Виктора Корниенко Педриньо грудью переправляет мяч в сетку ворот – 2:1. Дальше "Шахтер" разнес львовян.

На 77-й минуте после прострела Артем Бондаренко ударом с восьми метров забивает третий гол - 3:1. Через две минуты арбитр ставит пенальти в ворота "Львова". Правда, судья дважды смотрел ВАР, раз отменил пенальти, а в итоге указал на отметку и показал красную карточку игроку львовян Энесу Махмутовичу. С 11 метров Марлос делает счет 4:1.

На 85-й минуте Тарас Степаненко пробил из-за пределов штрафной под поперечину ворот – 5:1. Довершил разгром гостей Ефим Конопля, замкнувший прострел Мудрика, для которого этот ассист стал третьим в игре.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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