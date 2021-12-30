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Черногория установила жесткие требования для въезда из Украины

Четверг, 30 декабря 2021, 07:34
Черногория установила жесткие требования для въезда из Украины
Фото pixabay.com

Черногория из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточает правила въезда. Со 2 января люди, которые не привились и не переболели, а также те, для кого "срок действия" первого или второго условия закончился, не смогут въехать на территорию страны как туристы.

Как пишет "Европейская правда", об обновлении правил сообщило посольство Украины в Черногории.

Въезд возможен на основании одного из двух документов и, дополнительно, отрицательного теста:

  • наличие подтверждения полного курса вакцинации с условием, что со второй дозы прошло не более 6 месяцев до времени въезда;
  • подтверждение перенесенной болезни, которым может быть старый ПЦР или экспресс-тест – не старше 180 дней и не новее 10 дней.

Для обеих категорий требуют отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов до въезда, или экспресс-теста, сделанного не более 48 часов до въезда.

Такие условия будут действовать как минимум до 12 января.

Граждане Черногории и иностранцы, имеющие вид на жительство в стране и не имеющие документов, которые позволяют въезд без самоизоляции, должны будут 10 дней оставаться на карантине. Самоизоляцию можно завершить досрочно с отрицательным тестом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черногориякоронавирустуризм
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