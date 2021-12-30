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Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

Четверг, 30 декабря 2021, 18:17

Минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания ERR.

Перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии.

Эстония оказывает помощь Украине с 2014 года после нападения России.

"Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими", – сказал Пеетер Куймет, начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны.

Теперь, когда российские войска снова сконцентрируются на границе с Украиной, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку.

"В принципе, Эстония приняла на уровне своего Министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в сложившейся сложной ситуации с безопасностью", - заявил Куймет.

В прошлом году Эстония отправила украинцам 2400 пистолетов Макарова. Теперь речь идет о более тяжелом вооружении.

"Пока мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", - сказал Куймет.

Однако предоставить так называемое летальное вооружение другой стране не так-то просто. Куймет объяснил, что перед тем, как передать ракеты Javelin, нужно получить разрешение от их производителя Соединенных Штатов.

"В случае гаубиц, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и этот процесс мы уже начали с этими странами", - сказал Куймет.

Эстония получила ракеты Javelin из США, часть из них купила, а другую часть получила как военную помощь. Стоимость одной ракеты колеблется от 75000 до 130000 евро в зависимости от условий контракта и от конкретного типа ракеты. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.

Кроме отправки оружия и боеприпасов, Эстония планирует увеличить так называемую мягкую помощь Украине. Еще в прошлом году, до обострения ситуации на границах Украины, Минобороны запустило общий проект с Германией.

"Одна эстонская компания на выделенные Германией средства готовит передвижной комплекс полевого госпиталя для украинской армии", - сказал Куймет, по словам которого роль министерства и сил обороны Эстонии заключается в координации проекта, а также обучении украинских военных медиков работе с этим комплексом.

Темы: ЭстонияУкраинаоружие
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