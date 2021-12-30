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Вице-канцлер Германии не исключил остановки "Северного потока-2"

Четверг, 30 декабря 2021, 20:08

Вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Габек поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении противоречивого газопровода "Северный поток-2" и рассматривать его исключительно в юридической плоскости.

Об этом Габек в эфире немецкого телеканала ZDF, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Однако он не исключил возможности остановки проекта в зависимости от развития конфликта вокруг Украины.

"Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом", – заявил Габек.

"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это значит, что, учитывая ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого "конфликта", - подчеркнул он.

По словам Габека, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны-транзитера газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, сказал он, добавив, что возглавляемое им министерство выделит на это 150 миллионов евро.

В то же время, депутат фракции "Союз-90"/"Зеленые" и член комитета Бундестага по внешней политике Омид Нурипур по-прежнему считает "Северный поток-2" неправильным решением, но уже не видит никаких возможностей в политической плоскости для остановки проекта. Его партия всегда выступала против трубопровода, сказал он.

Газопровод "Северный поток-2", предназначенный для транспортировки российского газа в Европу по дну Балтийского моря, готов к вводу в эксплуатацию, заявил накануне глава правления российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер. По словам Миллера, 29 декабря "Газпром" завершил заполнение газом второй нити газопровода.

В середине декабря глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонни Йохен Гоман заявил, что в первые шесть месяцев 2022 года окончательное решение о сертификации газопровода принято не будет. Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре к моменту создания дочерней компании Nord Stream 2 AG в Германии и передаче ей основных активов и кадровых ресурсов.

Темы: ГерманияСеверный поток-2
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