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Байден представил Путину два подхода США, которые будут зависеть от действий РФ

Пятница, 31 декабря 2021, 07:53
Байден представил Путину два подхода США, которые будут зависеть от действий РФ
Джо Байден. Фото c Facebook

Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным изложил два подхода, которые готовы применить США в зависимости от действий России.

Об этом, как сообщает Европейская правда, заявил высокопоставленный чиновник администрации США по результатам разговора.

"Президент Байден изложил два пути, два аспекта подхода США, которые будут действительно зависеть от действий России в будущий период. Один – это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации, а другой – путь, который больше сосредоточен на сдерживании, предусматривает серьезные расходы и последствия, если Россия решит предпринять дальнейшее вторжение в Украину", – сказал чиновник.

По его словам, эти расходы включают экономические затраты, корректировку и увеличение позиции сил НАТО в странах-членах Альянса, а также дополнительную помощь Украине, чтобы она могла дальше защищать себя и свою территорию.

Как отметил чиновник, Байден очень четко дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать по принципу "ничего о вас без вас": "никаких разговоров о вопросах, наиболее волнующих наших партнеров и союзников, без полных консультаций и участия наших партнеров и союзников". По его словам, Путин сказал, что понимает этот подход.

"Оба лидера признали, что, вероятно, будут области, где мы можем достичь значительного прогресса, а также области, где договоренности могут быть невозможны, и что предстоящие переговоры более точно определят контуры каждой из этих категорий", – рассказал чиновник администрации.

В ближайшие 10 дней США продолжат интенсивные консультации с союзниками и партнерами, включая предоставление отчета о разговоре Байдена и Путина союзникам и партнерам, и в частности, правительству Украины.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что новое вторжение в Украину будет иметь решительные последствия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденПутинРосcияСША
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