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Финляндия должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО - премьер

Пятница, 31 декабря 2021, 15:44

Финляндия должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО и продолжать усиленное оборонное сотрудничество с ЕС.

Об этом заявила в своем новогоднем обращении премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iltalehti.fi.

"Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Мы должны оценить эту свободу выбора, так как это касается права государства решать вопрос о своей безопасности", - сказала Марин.

"Это основы европейской безопасности, закрепленные в принципах  Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы показываем, что извлекаем уроки из прошлого. Мы сохраняем пространство для маневра", - добавила премьер-министр.

В декабре правительство Финляндии объявило, что страна закупит у США 64 многофункциональных истребителя F-35.

Финляндия не является членом НАТО, но в последние годы она наладила более крепкие связи с организацией и выбирала военное оборудование, совместимое с членами НАТО.

Темы: Финляндия
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