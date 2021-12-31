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Посол Эстонии: Украина удерживает весь европейский фронт

Пятница, 31 декабря 2021, 18:50

Украина, перед которой стоит вторая по величине военная держава в мире, Россия, в настоящее время удерживает весь европейский фронт.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Возможная оружейная помощь Эстонии Украине была очень хорошо принята в Киеве. Это символически важно для них. Даже если сумма может быть не очень большой, это показывает, что Украина не одинока, у нее есть друзья даже в самые трудные времена. Украина получает всю помощь прямо сейчас", - сказал Кууск.

Посол отметил, что военная помощь от других государств-союзников сейчас крайне необходима Украине.

"Украина - страна, находящаяся в состоянии войны, и она вкладывает 6% своего валового внутреннего продукта в свой оборонный бюджет… Украина теперь фактически выступает за всю западную демократию", - подчеркнул Кууск.

Напомним, Минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.

Как сообщалось, в начале следующего года президент Эстонии Алар Карис посетит Украину.

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