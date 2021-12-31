В Ровно загорелся троллейбус: пострадавших нет

В Ровно на улице Соборной загорелся троллейбус, в результате пожара никто не пострадал.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Около 20:00 спасатели получили сообщение, что в центре города воспламенился троллейбус №10. Возгорание произошло под передней аркой колеса.

В результате пожара пострадавших среди персонала или пассажиров нет. Спасатели ликвидировали пожар.

Фото: ГУ ГСЧС