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В Ровно загорелся троллейбус: пострадавших нет

Пятница, 31 декабря 2021, 22:04
В Ровно загорелся троллейбус: пострадавших нет
Фото: ГУ ГСЧС в Ровенской области

В Ровно на улице Соборной загорелся троллейбус, в результате пожара никто не пострадал.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Около 20:00 спасатели получили сообщение, что в центре города воспламенился троллейбус №10. Возгорание произошло под передней аркой колеса.

В результате пожара пострадавших среди персонала или пассажиров нет. Спасатели ликвидировали пожар.

 
Фото: ГУ ГСЧС
 
Фото: ГУ ГСЧС

Украинская правда

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Темы: Ровночрезвычайное происшествие
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