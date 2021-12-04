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Байден — о требованиях России: "Не принимаю ничьих "красных линий"

Суббота, 4 декабря 2021, 03:59
Байден — о требованиях России: Не принимаю ничьих красных линий
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

В ответ на требования России президент США Джо Байден сказал, что не принимает ничьих "красных линий" – после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России.

Источник: Байден, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы знаем о действиях России уже давно, и я жду, что мы проведем длинную дискуссию с Путиным. Я не принимаю ничьих "красных линий".

Что предшествовало:

  • На днях ранее Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы  предполагали, что Альянс не будет расширяться на восток. Путин ушел от упоминаний конкретных стран, но его слова явно касаются, прежде всего, Украины и Грузии.
  • Путин заявил, что Россия "будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на угрозу", если инфраструктура НАТО будет и дальше расширяться.

Напомним: 7 декабря Байден и Путин могут встретиться в формате видеоконференции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияБайден
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