Байден — о требованиях России: "Не принимаю ничьих "красных линий"
Суббота, 4 декабря 2021, 04:59
В ответ на требования России президент США Джо Байден сказал, что не принимает ничьих "красных линий" – после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России.
Источник: Байден, которого цитирует Reuters
Прямая речь: "Мы знаем о действиях России уже давно, и я жду, что мы проведем длинную дискуссию с Путиным. Я не принимаю ничьих "красных линий".
Что предшествовало:
- На днях ранее Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предполагали, что Альянс не будет расширяться на восток. Путин ушел от упоминаний конкретных стран, но его слова явно касаются, прежде всего, Украины и Грузии.
- Путин заявил, что Россия "будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на угрозу", если инфраструктура НАТО будет и дальше расширяться.
Напомним: 7 декабря Байден и Путин могут встретиться в формате видеоконференции.