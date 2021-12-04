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Горные села Буковины замело снегом, температура упала до -20

Суббота, 4 декабря 2021, 09:46
Горные села Буковины замело снегом, температура упала до -20
Валерий Полянчук в Facebook

Горные села Буковины засыпало снегом, температура утром около 20 градусов мороза.

Источник: председатель Селятинского общества Валерий Полянчук в Facebook, Черногорский горный поисково-спасательный пост

Детали: Полянчук опубликовал фото термометра с температурой -20 градусов и фото заснеженных пейзажей.

Он отметил, что фото сняты в селе Верхний Яловец под горой Яровица, что на Буковине.

Вместе с тем, на горе Пип Иван Черногорский в субботу температура воздуха -16 градусов, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

 
Поп Иван, фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Дословно: "По состоянию на 09:13. 04.12.2021 в г. Поп Иван Черногорский ясно. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха -16°С".

Напомним: В Украине в субботу ожидается гололедица, в ряде регионов мокрый снег и дождь, температура воздуха снизится.

Украинская правда

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