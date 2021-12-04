Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина о "нарушении границы" с Беларусью: пересечения не было

Суббота, 4 декабря 2021, 18:38
Ми-8, фото mil.in.ua

На границе с Республикой Беларусь украинские бойцы проводят учения с использованием авиации и беспилотников, в то же время никаких нарушений госграницы они не совершали.

Источник: помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Украинской правде

Детали: Минск заявил, что 4 декабря украинские пилоты военного вертолета Ми-8 якобы нарушили госграницу и залетели на территорию Беларуси. Эту информацию в субботу вечером распространило подконтрольное белорусским властям издание БЕЛТА, которое в свою очередь сослалось на заявление Госпогранкомитета страны.

Украинские пограничники опровергли эти заявления.

Демченко напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция "Полесье", в рамках которой применяется авиация и беспилотники, но подчеркнул, что факта пересечения границы с Беларусью не было.

Прямая речь: "В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности".

Валентина Романенко, Светлана Кизилова, УП
Темы: границаБеларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

8 областей и Киев выходят из "красной" зоны

США убедили ЕС и НАТО в российской угрозе, хотя был скепсис – FT

Арестованы еще 13 российских самолетов, летавших в Крым

В Кремле рассказали подробности переговоров Байдена и Путина во вторник

"Омикрон" добрался до России

Две области потеряли все основания для "красной зоны"

Все новости...
граница
Беларусь обвинила украинских военных в "нарушении границы"
Чехия направит военных в Польшу для охраны границы с Беларусью
ЕС предоставит Украине почти полтора миллиона евро на обустройство госграницы
Последние новости
15:53
В Хорватии обнаружили первые случаи штамма "Омикрон"
15:51
Украина отказывается от использования опасного асбеста, но казахи против
15:42
Сапфиры и рубины: француз получит половину клада, который нашел в Альпах 8 лет назад
15:34
фотоВ Харькове ждут Зеленского и парад: площадь Свободы перекрыли, репетируют
15:33
За 3 квартала Госзерновая корпорация получила 328 миллионов убытков
15:32
Фильм о "дворце Путина" стал роликом года в российском YouTube
15:26
ВАКС объявил приговор судье, прятавшей взятку в административном кодексе
15:21
8 областей и Киев выходят из "красной" зоны
14:50
фото, видеоВ Киевской области полицейского подозревают в смертельном ДТП: свидетели говорят, что был пьян
14:46
Новый канцлер Австрии принял присягу
Все новости...