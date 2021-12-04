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Украина о "нарушении границы" с Беларусью: пересечения не было

Суббота, 4 декабря 2021, 17:38
Украина о нарушении границы с Беларусью: пересечения не было
Ми-8, фото mil.in.ua

На границе с Республикой Беларусь украинские бойцы проводят учения с использованием авиации и беспилотников, в то же время никаких нарушений госграницы они не совершали.

Источник: помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Украинской правде

Детали: Минск заявил, что 4 декабря украинские пилоты военного вертолета Ми-8 якобы нарушили госграницу и залетели на территорию Беларуси. Эту информацию в субботу вечером распространило подконтрольное белорусским властям издание БЕЛТА, которое в свою очередь сослалось на заявление Госпогранкомитета страны.

Украинские пограничники опровергли эти заявления.

Демченко напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция "Полесье", в рамках которой применяется авиация и беспилотники, но подчеркнул, что факта пересечения границы с Беларусью не было.

Прямая речь: "В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности".

Валентина Романенко, Светлана Кизилова, УП

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Темы: границаБеларусь
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