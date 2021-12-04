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Беларусь обвинила украинских военных в "нарушении границы"

Суббота, 4 декабря 2021, 17:39
Лукашенко с силовиками, фото president.gov.by

Минск заявил, что в субботу, 4 декабря, украинские пилоты военного вертолета Ми-8 якобы нарушили госграницу и залетели на территорию Беларуси.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет РБ

Дословно: "Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины".

Детали: По версии белорусских чиновников, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м "пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".

 
Скрин из видео Госпогранкомитета РБ

При этом в сообщении указывается, что по данному инциденту "проинформирована украинская сторона".

Госпогранкомитет Беларуси также опубликовал видео, на котором зафиксирован пролет вертолета.

Реакция Украины: помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Украинской правде заявил, что заявление Госпогранкомитета Беларуси не соответствует действительности.

Он напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет специальная пограничная операция "Полісся", в рамках которой применяется авиация и беспилотники, но подчеркнул, что факта пересечения границы с Беларусью не было.

Прямая речь: "В охране и мониторинге границ активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности".

Напомним:

  • Украина проводит на границе с Беларусью военные учения – силовики отрабатывают реакцию на возможную попытку прорыва украинской границы.

Темы: БеларусьграницаУкраина
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