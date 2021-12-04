Белый дом подтвердил: 7 декабря Байден будет обсуждать с Путиным Украину

Белый дом подтвердил, что 7 декабря между президентом США Джо Байденом и России Владимиром Путиным состоится разговор по видеозвонку, который в частности будет касаться военной деятельности РФ на границе Украины.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Дословно: "Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы.

Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Что предшествовало: Ранее Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить планов российского вторжения на территорию Украины, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".