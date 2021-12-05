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Белый дом подтвердил: 7 декабря Байден будет обсуждать с Путиным Украину

Воскресенье, 5 декабря 2021, 00:33
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Белый дом подтвердил, что 7 декабря между президентом США Джо Байденом и России Владимиром Путиным состоится разговор по видеозвонку, который в частности будет касаться военной деятельности РФ на границе Украины.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Дословно: "Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы.

Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Что предшествовало: Ранее Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить планов российского вторжения на территорию Украины, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".

Темы: СШАРосcияПутинБайден
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