Ковид: в Украине меньше 7 тысяч новых заражений за день, 278 человек скончались

За сутки 4 декабря в Украине обнаружили 6,6 тыс. новых случаев Covid, болезнь унесла жизни 278 зараженных.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 6 622 новых больных 690 детей, заразились также 68 медработников.

За минувшие сутки было госпитализировано 2 926 человек, летальных исходов – 278. Выздоровели 9 274 человека.

За все время пандемии в Украине от коронавируса умерли 88 280 человек.

Напомним:

3 декабря в Украине было зафиксировано 13 206 новых случаев Covid, умерли 436 больных, выздоровели – 22 765 человек.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин