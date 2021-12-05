Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ковид: в Украине меньше 7 тысяч новых заражений за день, 278 человек скончались

Воскресенье, 5 декабря 2021, 07:20
Ковид: в Украине меньше 7 тысяч новых заражений за день, 278 человек скончались
Инфографика Минздрава

За сутки 4 декабря в Украине обнаружили 6,6 тыс. новых случаев Covid, болезнь унесла жизни 278 зараженных.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 6 622 новых больных 690 детей, заразились также 68 медработников.

За минувшие сутки было госпитализировано 2 926 человек, летальных исходов – 278. Выздоровели 9 274 человека.

За все время пандемии в Украине от коронавируса умерли 88 280 человек.

 

Напомним:

  • 3 декабря в Украине было зафиксировано 13 206 новых случаев Covid, умерли 436 больных, выздоровели – 22 765 человек.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Темы: коронавирусэпидемияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: