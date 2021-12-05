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Ковид: в Украине меньше 7 тысяч новых заражений за день, 278 человек скончались

Воскресенье, 5 декабря 2021, 08:20
Инфографика Минздрава

За сутки 4 декабря в Украине обнаружили 6,6 тыс. новых случаев Covid, болезнь унесла жизни 278 зараженных.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 6 622 новых больных 690 детей, заразились также 68 медработников.

За минувшие сутки было госпитализировано 2 926 человек, летальных исходов – 278. Выздоровели 9 274 человека.

За все время пандемии в Украине от коронавируса умерли 88 280 человек.

 

Напомним:

  • 3 декабря в Украине было зафиксировано 13 206 новых случаев Covid, умерли 436 больных, выздоровели – 22 765 человек.

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Темы: коронавирусэпидемияУкраина
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