Число смертей от Covid в Украине немного снизилось: 436 за сутки

За сутки 3 декабря в Украине зафиксировано 13 206 новых случаев Covid, умерли 436 больных, выздоровели – 22 765 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Госпитализированы за сутки 2 764 человека.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве (1588). Больше всего летальных – в Днепропетровской (58) и Одесской (41) областях.

Среди новых больных – 1196 детей и 200 медработников.

За все время пандемии в Украине обнаружили 3 490 855 случаев коронавируса, умерло 88 002 больных, выздоровело 3 041 385 человек, проведено 16 051 772 ПЦР-тестирований.

Вместе с тем, за прошедшие сутки 216 129 человек вакцинировано против Covid. Первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы – 140 572 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 человек, из них получили первую дозу – 13 685 625 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. В общей сложности проведено 25 375 687 прививок.

Что предшествовало: За сутки 2 декабря в Украине выявили 13 777 больных Covid-19, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 2 992 человека, умерли 509 человек, выздоровели 22 893 человека.

1 декабря в Украине зафиксировали 13 531 случай заболевания коронавирусной болезнью и 525 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 003 человека, выздоровели 23 535 человек.

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