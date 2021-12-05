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Лавров заявил, что НАТО и ЕС "угрожают России" – Bloomberg

Воскресенье, 5 декабря 2021, 09:59
Сергей Лавров, фото Getty Images

Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме произошел напряженный спор во время обсуждения Украины.

Источник: Bloomberg со ссылкой на свои источники

Детали: По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, Блинкен и Лавров "горячо обменялись мнениями" на тему Украины. Спор произошел 1 декабря во время неформального ужина, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Во время мероприятия Лавров заявил, что события в Украине в 2014 году являются с точки зрения России "государственным переворотом". При этом российский дипломат обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они "подавляют инакомыслие и угрожают России".

Напомним:

  • 2 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал отвести войска от границ Украины.
  • Ранее Лавров заявил, что Россия вскоре выдвинет предложения по новому пакту о европейской безопасности, который, по заявлениям Москвы, остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.

Знать больше: Защитить Украину. как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс

Темы: ЛавровНАТОСШАУкраинаЕС
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