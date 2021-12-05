Белорусские силовики пригрозили Украине "крайне жесткими" действиями – росСМИ

Минск заявил, что 4 декабря украинский вертолет якобы залетел на белорусскую территорию, Киев эту информацию опроверг. В то же время белорусские пограничники пригрозили в дальнейшем жесткой реакцией на нарушение границы.

Источник: представитель Мозырского пограничного отряда РБ Сергей Павлов, которого цитирует издание Спутник

Детали: По словам белорусский силовиков, в субботу украинские пилоты военного вертолета Ми-8 якобы нарушили госграницу и залетели на территорию Беларуси.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Украинской правде заявил, что это заявление Госпогранкомитета Беларуси не соответствует действительности.

При этом белорусская сторона продолжает настаивать, что произошло нарушение границы, в связи с чем Минобороны Беларуси 5 декабря вручило военному атташе Украины ноту протеста, а представитель Мозырского пограничного отряда сказал, что будут предприняты действия, если произойдет нарушение границы.

Прямая речь Павлова: "При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко".

Почему это важно: Россия совместно с Беларусью осенью провела стратегические учения "Запад-2021", прошедшие на пяти полигонах в Беларуси и девяти в России с участием 200 тысяч военных и 760 единиц боевой техники. Влиятельные западные СМИ, в частности Bild, назвали эти учения тренировками военных действий.

Режим Лукашенко планирует получить от РФ вооружение на сумму свыше 1 млрд. долларов, в том числе зенитные ракетные комплексы C-400.

Министр обороны Украины Алексей Резников в своей статье для Atlantic Council на днях констатировал, что Кремль фактически завершил аншлюс Беларуси. Теперь российские власти используя Минск приступили к гибридным атакам.