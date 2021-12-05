Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Водометы и камни: в Брюсселе произошли столновения на акции против ограничений

Воскресенье, 5 декабря 2021, 20:45
Водометы и камни: в Брюсселе произошли столновения на акции против ограничений
Belga

Столкновения между демонстрантами и правоохранителями произошли в Брюсселе во время протестов в связи с введенными правительством коронавирусными ограничениями.

Источник: Reuters

Детали: Несколько тысяч протестующих прошли мирным маршем через центр бельгийской столицы к району, где располагаются штаб-квартиры институтов Европейского Союза, там демонстрация достигла своей конечной точки.

В квартале ЕС группа протестующих в черных капюшонах, скандировавших "liberte" (свобода), начала бросать камни в полицию, которая отреагировала слезоточивым газом и водометами.

Демонстранты протестовали против введенных в октябре правил, обязывающих людей предъявлять ковид-сертификаты для посещения баров и ресторанов.

В пятницу были объявлены новые ограничения, включающие обязательное ношение маски для большинства детей начальной школы и удлинение школьных каникул.

В конце ноября в Брюсселе произошли ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией. Это привело к десяткам арестов, ранениям среди сотрудников полиции и материальному ущербу.

Украинская правда
Темы: Бельгия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Бельгия
Премьер Бельгии: Мятеж в России мотивирует ЕС в дальнейшем поддерживать Украину
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
В Бельгии требуют отставки главы МИД из-за виз для представителей Ирана и РФ
Последние новости
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: