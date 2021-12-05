Водометы и камни: в Брюсселе произошли столновения на акции против ограничений

Столкновения между демонстрантами и правоохранителями произошли в Брюсселе во время протестов в связи с введенными правительством коронавирусными ограничениями.

Источник: Reuters

Детали: Несколько тысяч протестующих прошли мирным маршем через центр бельгийской столицы к району, где располагаются штаб-квартиры институтов Европейского Союза, там демонстрация достигла своей конечной точки.

В квартале ЕС группа протестующих в черных капюшонах, скандировавших "liberte" (свобода), начала бросать камни в полицию, которая отреагировала слезоточивым газом и водометами.

Демонстранты протестовали против введенных в октябре правил, обязывающих людей предъявлять ковид-сертификаты для посещения баров и ресторанов.

В пятницу были объявлены новые ограничения, включающие обязательное ношение маски для большинства детей начальной школы и удлинение школьных каникул.

В конце ноября в Брюсселе произошли ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией. Это привело к десяткам арестов, ранениям среди сотрудников полиции и материальному ущербу.