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Штамм Omicron обнаружили в трети штатов США

Воскресенье, 5 декабря 2021, 23:48
Штамм Omicron обнаружили в трети штатов США
фото: Getty Images

Вариант коронавируса Omicron распространился примерно в трети штатов США, но штамм Delta преобладает в количестве случаев заражения COVID-19.

Источник: ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи в интервью CNN, цитирует Reuters

Детали: Хотя появление нового варианта вызвало тревогу во всем мире, Фаучи сказал, что "пока не похоже, что это очень серьезно", но добавил, что слишком рано делать выводы, и необходимы дополнительные исследования.

Фаучи отметил, что он надеется, что Соединенные Штаты снимут запрет на путешествия из южноафриканских стран в "умный период времени".

Правительство Южной Африки пожаловалось, что "его наказывают" – вместо похвалы за то, что оно не скрывало новый вариант и быстро проинформировало международное сообщество медиков.

По данным Reuters, по меньшей мере, 16 штатов США сообщили о случаях заболевания Omicron: Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Гавайи, Луизиана, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Миссури, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Юта, Вашингтон и Вискон.

Многие случаи варианта "омикрон" были обнаружены среди полностью вакцинированных лиц с легкими симптомами, хотя о повторной прививке у некоторых лиц не сообщали.

Несмотря на количество случаев Omicron, вариант Delta все еще составляет 99,9% новых случаев COVID в Соединенных Штатах, заявила директор CDC доктор Рошель Валенски.

Напомним: Президент Штатов Джо Байден в четверг представил новый план противостояния COVID-19 в связи с появлением и распространением нового штамма "омикрон".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОмикронСШАкоронавирус
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