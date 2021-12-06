Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина – снова 2-я в мире по суточной смертности от Covid после России

Понедельник, 6 декабря 2021, 06:42
фото: Эльдар Сарахман, УП

4 декабря в мире диагностировали более 424 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1206), Украине (278), Мексике (251).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Британии, Франции и Германии.

В частности, в Британии зафиксировали около 44 тысяч, во Франции – более 42 тысяч и в Германии – почти 36 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся США и Россия. Украина – на 15 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1206), Украине (278), Мексике (251).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия и Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Греция.

За все время пандемии излечились от болезни 239 757 035 человек. В настоящее время насчитывается более 21 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 270 933 смерти от COVID-19.

Напомним: 27 ноября Украина уже была 2-й в мире после России по суточной смертности от коронавируса.

За сутки 4 декабря в Украине обнаружили 6,6 тыс. новых случаев Covid, болезнь унесла жизни 278 зараженных.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"

США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак

"Увидели угрозу в поисковом судне": Резников ответил на обвинение ФСБ

Зеленский прокомментировал разговор с Байденом

Зеленский и Байден говорили полтора часа: обсуждали Путина и реформы

ФСБ заявляет, что украинский корабль движется к Керченскому проливу и "угрожает мореплаванию"

Все новости...
коронавирус
В Эстонии зафиксировали первые случаи с подозрением на "омикрон"
Штамм Omicron обнаружили в трети штатов США
Почти две трети немцев поддерживают обязательную вакцинацию
Последние новости
06:27
Польша – в тройке мировых лидеров по суточной смертности от Covid
05:58
Боевики на Донбассе открыли огонь по беспилотниках ОБСЕ
05:12
Россия завела "Минск" и "Норманде" в тупик – ЕС
04:17
ОбновленоВ Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, 53 погибших
03:52
США не уговаривают Украину на частичную автономию Донбасса – Белый дом
02:56
Европа и США должны обеспечить Украине безопасность – Макрон
01:58
Белый дом о разговоре Байдена с Зеленским: Никаких решений по Украине без Украины
01:18
Россия отвергла предложение Украины о прекращении огня – ТКГ
00:48
видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"
23:55
США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак
Все новости...