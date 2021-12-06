Украина – снова 2-я в мире по суточной смертности от Covid после России

4 декабря в мире диагностировали более 424 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1206), Украине (278), Мексике (251).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Британии, Франции и Германии.

В частности, в Британии зафиксировали около 44 тысяч, во Франции – более 42 тысяч и в Германии – почти 36 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся США и Россия. Украина – на 15 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1206), Украине (278), Мексике (251).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия и Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Греция.

За все время пандемии излечились от болезни 239 757 035 человек. В настоящее время насчитывается более 21 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 270 933 смерти от COVID-19.

Напомним: 27 ноября Украина уже была 2-й в мире после России по суточной смертности от коронавируса.

За сутки 4 декабря в Украине обнаружили 6,6 тыс. новых случаев Covid, болезнь унесла жизни 278 зараженных.

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