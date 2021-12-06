Впервые за два месяца в Украине обнаружили менее 4,5 тысяч случаев Covid

В воскресенье 5 декабря в Украине зафиксировали 4 478 случаев инфицирования коронавирусом и 239 летальных исходов от Covid-19, госпитализировали 1 660 человек, выздоровели 9 082 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Это впервые за более чем два месяца суточный прирост больных составил менее 4,5 тысячи случаев: 4 октября (за сутки 3 октября) был 4 821 случай, а менее 4 тысяч фиксировали еще в сентябре.

Среди новых больных 429 детей и 52 медработника.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 501 955 человек, из них 3 059 741 человек выздоровел, а 88 519 человек умерли.

Напомним: За прошедшие сутки Украина была второй в мире по суточной смертности от Covid после России, хотя 15-й в мире по суточному приросту больных.