Карантин стал жестче для невакцинированных людей

С 6 декабря карантинные правила ужесточились в Украине: посещать концерты, кинопоказы, спортзалы, торговые центры, отели, кофейни и рестораны можно только с сертификатом о вакцинации против Covid-19, справкой о выздоровлении или отрицательным тестом.

Источник: решение Кабинета министров от 24 ноября, Минздрав

Детали: Эти правила действуют и в желтых, и в красных зонах эпидемической опасности.

В красной зоне действует только "зеленый" сертификат о полной вакцинации сроком действия в год, в желтой зоне можно пользоваться и "желтым" сертификатом о первой прививке, который теперь действует 30 дней.

Справка о выздоровлении действительна 105 дней. ПЦР-тест или экспресс-тест действуют 72 часа (трое суток).

Люди, которые не получили хотя бы одну прививку против Covid-19, не имеют отрицательного теста или справки о выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не могут:

участвовать в проведении каких бы то ни было массовых мероприятий: культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных прочих;

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

пользоваться услугами хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания: баров, ресторанов, кафе и т.д.

Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и продовольственных магазинов в желтом и красном уровне не ограничивается, но обязательными остаются ношение маски и соблюдение дистанции 1.5 метра.

Бизнес должен проверять у посетителей Covid-сертификаты, считывая QR-код мобильным приложением "Дія". После считывания QR-кода на смартфоне отображается статус Covid-сертификата о вакцинации: действительный/недействительный.

Без проверки и считывания Covid-сертификат не считается предоставленным и проверенным.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях и получить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Вакцинированные граждане могут сгенерировать сертификат о прививках в мобильном приложении "Дія" или на одноименном портале, а также получить его у семейного врача.