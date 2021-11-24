В желтой зоне тоже понадобятся сертификаты о вакцинации для работы

Кабинет министров ужесточает ограничения в желтой зоне эпидемической опасности, требуя от работников и клиентов учреждений и заведений для продолжения функционирования сертификат о вакцинации или свежий негативный ПЦР-тест, или справку о выздоровлении.

Источник: предложение министра здравоохранения Виктора Ляшко на заседании Кабинета министров 24 ноября

Прямая речь Ляшко: "Изменения касаются правил желтого уровня эпидемической опасности. Если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в этой зоне, не проверять документы о вакцинации или негативном тесте, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади, или проверять документы и работать без ограничений соответствующего уровня, то новые правила не предусматривают такой опциональности.

В желтом уровне эпидемической опасности общественные учреждения, заведения культуры, спортзалы, рестораны и т.д. могут работать при вакцинации всего персонала по крайней мере одной дозой или наличия отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

Это же правило касается и приема посетителей: последние должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой или иметь сертификат о выздоровлении или отрицательном тесте".

Детали: Также изменен срок действия желтого сертификата о прохождении одной прививки: он будет составлять 30 дней, тогда как раньше он действовал 120 дней.

Глава МОЗ отметил, что "представители заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе заведения, а должны считывать смартфоном QR-код Covid-сертификата".

Для считывания достаточно приложения "Дія", специального оборудования не требуется.

Без считывания и проверки действия сертификата он не считается предоставленным и проверенным.

Прямая речь Ляшко: "В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов владельцу заведений при проверке будет грозить от 34 до 170 тысяч гривен".

Детали: Ранее сертификат о вакцинации – зеленый или желтый – требовался только в красной зоне эпидопасности.

Минздрав предложил такие изменения, потому что в Европе фиксируются новые вспышки Covid-19 – и Украине, несмотря на улучшение эпидемической ситуации, нужно "готовиться к возможному повторному росту случаев Covid", пояснил Ляшко.

Изменения внесены в постановление Кабмина о карантине №1236 (от 9 декабря 2020 года).

Виктор Ляшко анонсировал их 17 ноября.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП