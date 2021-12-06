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Ляшко говорит об улучшении ситуации с Covid, но советует готовиться к новой волне

Понедельник, 6 декабря 2021, 11:04
Виктор Ляшко, фото МОЗ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечает улучшение эпидемической ситуации в Украине, однако не исключает новой волны эпидемии Covid-19.

Источник: глава Минздрава на брифинге 6 декабря

Прямая речь: "В Украине четвертую неделю продолжается спад заболеваемости Covid-19. В частности, за последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости Covid-19 уменьшилось на 15%, госпитализаций – на 13%".

Детали: В то же время министр подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась.

Ляшко призвал всех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно скорее.

"Это будет ваш вклад в подготовку к новой волне коронавирусной болезни", – сказал глава МОЗ.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияЛяшко Виктор
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