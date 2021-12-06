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Две области потеряли все основания для "красной зоны"

Понедельник, 6 декабря 2021, 12:39
Фото Днепропетровской ОГА, adm.dp.gov.ua

Днепропетровская область, которая долгое время была антилидером по суточному количеству больных Covid-19 и умерших от коронавируса, а также Ивано-Франковская область нормализовали все эпидемические показатели и уже могут выйти из красной зоны вскоре.

Источник: индикаторы определения уровней эпидемической опасности от МОЗ по состоянию на утро 6 декабря

Детали: В последние дни ноября в Днепропетровской области коэффициент выявленных случаев инфицирования был превышен, так что еще 2 декабря область имела основания для пребывания на красном уровне эпидемической опасности.

В Ивано-Франковской области тогда "зашкаливал" уровень госпитализаций.

Теперь в этих областях все основные индикаторы в норме.

 

12 областей Украины еще сохраняют некоторые признаки красной зоны, что влияет на количество карантинных ограничений.

"Красный" уровень устанавливается в региона при наличии в течение 3 дней подряд двух и более признаков: загруженность коек с кислородом – более 65%; количество тестирований в течение 7 дней – менее 300 на 100 тысяч населения; количество госпитализированных – более 20%; уровень роста общего количества госпитализированных за 7 дней по сравнению с предыдущей неделей – более 50%.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: эпидемияДнепропетровская областьИвано-Франковская областькарантинCovid-2019
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