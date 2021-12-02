13 областей и Киев теряют признаки "красной" зоны

5 областей и Киев уже потеряли все признаки "красной" зоны эпидопасности, еще 8 областей начали терять признаки "красной" зоны.

Источник: Минздрав

Детали: По состоянию на 2 декабря в "красной" зоне эпидопасности находятся столица и 18 областей.

В то же время Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже три дня подряд не имеют превышенных показателей ни коэффициента выявленных новых случаев, ни уровня госпитализаций, ни заполненности кроватей с кислородом.

А Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Хмельницкая и Черкасская – начали терять признаки "красной" зоны – у них несколько дней подряд снижаются показатели коэффициента выявленных новых случаев или уровня госпитализаций.

Инфографика моз

По состоянию на 2 декабря ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для covid-больных.

В настоящее время в "желтой" зоне эпидопасности находятся Кировоградская, Тернопольская и Харьковская области. Еще две области – Закарпатская и Полтавская – "оранжевые".

Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Полтавской (770 на 100 тыс. населения), Николаевской (691) и Волынской (673) областях.

Что было раньше: 16 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что со следующей недели регионы Украины начнут выходить из "красной зоны" эпидемической опасности.

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