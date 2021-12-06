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Резников: Украина должна фактически стать частью НАТО

Понедельник, 6 декабря 2021, 12:18
Резников: Украина должна фактически стать частью НАТО

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украине следует интегрироваться в НАТО "де-факто" через расширение сотрудничества.

Источник: Резников в интервью АрмияInform

Прямой язык Резникова: "Мы должны делать ставку на интеграцию де-факто, принимая все лучшее. Через расширение общих проектов, через конкретные действия.

В этом году я в статусе вице-премьера несколько раз общался с руководством НАТО. Я понимаю, что вступление Украины в НАТО — это политическое решение на основе консенсуса 30 стран. И когда-нибудь это решение будет принято. Мой коллега Дмитрий Кулеба недавно сказал, что 3 страны пока не готовы. Но пока решение формируется, не следует ждать".

Предыстория:

  • По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина может стать членом НАТО, когда три столицы стран-участниц НАТО начнут воспринимать Украину "как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОРезников
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