Резников: Украина должна фактически стать частью НАТО
Понедельник, 6 декабря 2021, 13:18
Министр обороны Алексей Резников считает, что Украине следует интегрироваться в НАТО "де-факто" через расширение сотрудничества.
Источник: Резников в интервью АрмияInform
Прямой язык Резникова: "Мы должны делать ставку на интеграцию де-факто, принимая все лучшее. Через расширение общих проектов, через конкретные действия.
В этом году я в статусе вице-премьера несколько раз общался с руководством НАТО. Я понимаю, что вступление Украины в НАТО — это политическое решение на основе консенсуса 30 стран. И когда-нибудь это решение будет принято. Мой коллега Дмитрий Кулеба недавно сказал, что 3 страны пока не готовы. Но пока решение формируется, не следует ждать".
Предыстория:
- По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина может стать членом НАТО, когда три столицы стран-участниц НАТО начнут воспринимать Украину "как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России".