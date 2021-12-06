Резников: Украина должна фактически стать частью НАТО

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украине следует интегрироваться в НАТО "де-факто" через расширение сотрудничества.

Источник: Резников в интервью АрмияInform

Прямой язык Резникова: "Мы должны делать ставку на интеграцию де-факто, принимая все лучшее. Через расширение общих проектов, через конкретные действия.

В этом году я в статусе вице-премьера несколько раз общался с руководством НАТО. Я понимаю, что вступление Украины в НАТО — это политическое решение на основе консенсуса 30 стран. И когда-нибудь это решение будет принято. Мой коллега Дмитрий Кулеба недавно сказал, что 3 страны пока не готовы. Но пока решение формируется, не следует ждать".

Предыстория: