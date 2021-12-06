Верховный суд подтвердил 13 лет тюрьмы для Януковича за госпредательство

Верховный суд оставил в силе приговор 13 лет лишения свободы экспрезиденту Украины Виктору Януковичу, осужденному по делу о государственной измене.

Источник: трансляция из зала суда, "Интерфакс-Украина", сообщение адвоката Виталия Сердюка

Прямая речь судьи: "Суд вынес решение, приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года и определение Киевского апелляционного суда от 2 октября 2020 в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменения, а кассационные жалобы защитников (оставить – ред.)... без удовольствие".

Детали: В понедельник суд отказал адвокатам экс-президента в отводе защитников, интересы Януковича представлял государственный адвокат.

Адвокат Януковича Сердюк заявил, что Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций на приговор суда по делу о госсовете "из-за невозможности обеспечения его права на защиту".

"Таким образом, из-за отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных учреждениях, в том числе в ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане", - написал Сердюк в Facebook.

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