Верховный суд подтвердил 13 лет тюрьмы для Януковича за госпредательство
Верховный суд оставил в силе приговор 13 лет лишения свободы экспрезиденту Украины Виктору Януковичу, осужденному по делу о государственной измене.
Источник: трансляция из зала суда, "Интерфакс-Украина", сообщение адвоката Виталия Сердюка
Прямая речь судьи: "Суд вынес решение, приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года и определение Киевского апелляционного суда от 2 октября 2020 в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменения, а кассационные жалобы защитников (оставить – ред.)... без удовольствие".
Детали: В понедельник суд отказал адвокатам экс-президента в отводе защитников, интересы Януковича представлял государственный адвокат.
Адвокат Януковича Сердюк заявил, что Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций на приговор суда по делу о госсовете "из-за невозможности обеспечения его права на защиту".
"Таким образом, из-за отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных учреждениях, в том числе в ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане", - написал Сердюк в Facebook.
Предыстория:
- 24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне.
- Подозрение Януковичу объявилив 2016 году, когда он свидетельствовал в деле о расстреле Майдана.
- Основой обвинений стало обращение к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести в Украину войска.
- Рассматривать дело о госизменесуд начал весной 2017 года.