Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Песков перед разговором Байдена и Путина назвал отношения между странами "авгиевыми конюшнями"

Понедельник, 6 декабря 2021, 19:33
Встреча Байдени и Путина в Женеве, Швейцарии 16 июня 2021 года. ФОто: getty images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сравнил отношения между Россией и США с "авгиевыми конюшнями" накануне запланированным видеозвонком президентов двух стран.

Источник: российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на комментарий Пескова в эфире "Первого телеканала"

Прямая речь Пескова: "Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные "авгиевы конюшни" сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их за несколько часов беседы вряд ли возможно".

Детали: Песков предложил надеяться, что Владимиру Путину и Джо Байдену удастся донести свои позиции друг другу и ответить на них.

Он добавил, что в некоторых вопросах страны движутся к диалогу, несмотря на то, что в целом отношения неудовлетворительны.

Предыстория: 

  • Песков сообщал, что видеозвонок Байдена и Путина пройдет 7 декабря в 17:00 (по киевскому времени).
  • Разговор состоится на фоне заявлений Байдена, что он готовит ряд инициатив по сдерживанию российской агрессии в Украине.

Темы: БайденПутинРосcияСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"

США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак

"Увидели угрозу в поисковом судне": Резников ответил на обвинение ФСБ

Зеленский прокомментировал разговор с Байденом

Зеленский и Байден говорили полтора часа: обсуждали Путина и реформы

ФСБ заявляет, что украинский корабль движется к Керченскому проливу и "угрожает мореплаванию"

Все новости...
Байден
В Кремле рассказали подробности переговоров Байдена и Путина во вторник
Белый дом подтвердил: 7 декабря Байден будет обсуждать с Путиным Украину
Байден будет говорить с Путиным об Украине, разговор состоится во вторник – Кремль
Последние новости
06:27
Польша – в тройке мировых лидеров по суточной смертности от Covid
05:58
Боевики на Донбассе открыли огонь по беспилотниках ОБСЕ
05:12
Россия завела "Минск" и "Норманде" в тупик – ЕС
04:17
ОбновленоВ Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, 53 погибших
03:52
США не уговаривают Украину на частичную автономию Донбасса – Белый дом
02:56
Европа и США должны обеспечить Украине безопасность – Макрон
01:58
Белый дом о разговоре Байдена с Зеленским: Никаких решений по Украине без Украины
01:18
Россия отвергла предложение Украины о прекращении огня – ТКГ
00:48
видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"
23:55
США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак
Все новости...