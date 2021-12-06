Песков перед разговором Байдена и Путина назвал отношения между странами "авгиевыми конюшнями"
Понедельник, 6 декабря 2021, 19:33
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сравнил отношения между Россией и США с "авгиевыми конюшнями" накануне запланированным видеозвонком президентов двух стран.
Источник: российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на комментарий Пескова в эфире "Первого телеканала"
Прямая речь Пескова: "Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные "авгиевы конюшни" сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их за несколько часов беседы вряд ли возможно".
Детали: Песков предложил надеяться, что Владимиру Путину и Джо Байдену удастся донести свои позиции друг другу и ответить на них.
Он добавил, что в некоторых вопросах страны движутся к диалогу, несмотря на то, что в целом отношения неудовлетворительны.
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