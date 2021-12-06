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Песков перед разговором Байдена и Путина назвал отношения между странами "авгиевыми конюшнями"

Понедельник, 6 декабря 2021, 18:33
Песков перед разговором Байдена и Путина назвал отношения между странами авгиевыми конюшнями
Встреча Байдени и Путина в Женеве, Швейцарии 16 июня 2021 года. ФОто: getty images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сравнил отношения между Россией и США с "авгиевыми конюшнями" накануне запланированным видеозвонком президентов двух стран.

Источник: российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на комментарий Пескова в эфире "Первого телеканала"

Прямая речь Пескова: "Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные "авгиевы конюшни" сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их за несколько часов беседы вряд ли возможно".

Детали: Песков предложил надеяться, что Владимиру Путину и Джо Байдену удастся донести свои позиции друг другу и ответить на них.

Он добавил, что в некоторых вопросах страны движутся к диалогу, несмотря на то, что в целом отношения неудовлетворительны.

Предыстория: 

  • Песков сообщал, что видеозвонок Байдена и Путина пройдет 7 декабря в 17:00 (по киевскому времени).
  • Разговор состоится на фоне заявлений Байдена, что он готовит ряд инициатив по сдерживанию российской агрессии в Украине.

Темы: БайденПутинРосcияСША
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