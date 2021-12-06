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США рассматривают санкции против России в случае нападения на Украину, в том числе отключение от SWIFT – СМИ

Понедельник, 6 декабря 2021, 20:06
photo gettyimages

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.

Источник: CNN, AFP

Детали: Отмечается, что санкции могут затронуть также российские энергетические компании, крупных олигархов и банки. Кроме того, они могут быть направлены против суверенного долга страны.

В качестве наиболее радикальной меры власти США обсуждают отключение России от системы SWIFT.

Олигархам из РФ могут запретить вьезд в США и закрыть доступ к американским банковским счетам.

Байден обсуждает этот вопрос с европейскими партнерами, окончательного решения еще нет.

СМИ по словам высокопоставленного чиновника сообщают, что США дадут 'положительный ответ' на запрос об усилении войск Штатов на восточной границе НАТО из-за угрозы Украине со стороны РФ.

Напомним: Еще в мае сообщалось, что Москва работает над тем, чтобы "свести к минимуму возможные риски" в случае отключения страны от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.

Темы: СШАсанкции
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