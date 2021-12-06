США рассматривают санкции против России в случае нападения на Украину, в том числе отключение от SWIFT – СМИ
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.
Детали: Отмечается, что санкции могут затронуть также российские энергетические компании, крупных олигархов и банки. Кроме того, они могут быть направлены против суверенного долга страны.
В качестве наиболее радикальной меры власти США обсуждают отключение России от системы SWIFT.
Олигархам из РФ могут запретить вьезд в США и закрыть доступ к американским банковским счетам.
Байден обсуждает этот вопрос с европейскими партнерами, окончательного решения еще нет.
СМИ по словам высокопоставленного чиновника сообщают, что США дадут 'положительный ответ' на запрос об усилении войск Штатов на восточной границе НАТО из-за угрозы Украине со стороны РФ.
Напомним: Еще в мае сообщалось, что Москва работает над тем, чтобы "свести к минимуму возможные риски" в случае отключения страны от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.