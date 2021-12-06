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США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине

Понедельник, 6 декабря 2021, 21:36
США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине
фото: МОК

Официальная делегация, представляющая власти Соединенных Штатов, не поедет на Олимпийские игры, которые состоятся в Пекине в феврале 2022 года.

Источник: представитель Белого Дома Дженнифер Псаки во время брифинга, которую цитирует "Голос Америки"

Прямая речь Псаки: "Администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры 2022.

Но команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку, мы будем их поддерживать, сами оставаясь дома".

Детали: По словам Псаки, власти США приняли это решение из-за нарушений прав человека, которые допускает руководство Китая, в частности, в отношении уйгуров.

Китай "в случае необходимости примет контрмеры" в знак дипломатического бойкота Олимпийских игр, заявило в понедельник Министерство иностранных дел КНР.

Напомним: Билеты на соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине смогут купить только жители материкового Китая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАОлимпиадаКитайспорт
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