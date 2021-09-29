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На Олимпиаду 2022 года в Пекине допустят только зрителей из Китая

Среда, 29 сентября 2021, 22:32
На Олимпиаду 2022 года в Пекине допустят только зрителей из Китая
фото: МОК

Билеты на соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине смогут купить только жители материкового Китая.

Источник: Международный олимпийский комитет

Дословно: "Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19".

Детали: Также отмечается, что эти требования для зрителей с Китая и детали оформления билетов еще разрабатываются.

Также в МОК отмечают, что все невакцинированные спорсмены должны будуть пройти 21-дневную изоляцию по прибытию в Пекин перед олимпиадой.

Справка: XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине. Церемония открытия запланирована на 4 февраля, закрытия – на 20.

Напомним: Соединенные Штаты заявляют, что хотят обсудить с союзниками бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине – на фоне усиления давления на предмет отказа от участия в соревнованиях из-за вопроса прав человека в Китае.

Украинская правда

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Темы: ОлимпиадаКитайкоронавирусэпидемия
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