На Олимпиаду 2022 года в Пекине допустят только зрителей из Китая

Билеты на соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине смогут купить только жители материкового Китая.

Источник: Международный олимпийский комитет

Дословно: "Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19".

Детали: Также отмечается, что эти требования для зрителей с Китая и детали оформления билетов еще разрабатываются.

Также в МОК отмечают, что все невакцинированные спорсмены должны будуть пройти 21-дневную изоляцию по прибытию в Пекин перед олимпиадой.

Справка: XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине. Церемония открытия запланирована на 4 февраля, закрытия – на 20.

Напомним: Соединенные Штаты заявляют, что хотят обсудить с союзниками бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине – на фоне усиления давления на предмет отказа от участия в соревнованиях из-за вопроса прав человека в Китае.