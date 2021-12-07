У ВОЗ еще нет рекомендаций, как сдержать "Омикрон"
Всемирная организация здравоохранения пока не сформулировала рекомендации по сдерживанию распространения штамма COVID-19 "Омикрон".
Источник: "Интерфакс", цитирующий с брифинга директора европейского бюро ВОЗ доктора Ганса Клюге
Прямая речь: "Нам нужно немного больше времени. Очень рано давать какие-то определенные рекомендации в связи с распространением штамма "Омикрон"".
Детали: Клюге добавил, что ВОЗ пока имеет только предварительную информацию об эффективности существующих мер против "Омикрона". Это касается и вакцин, и способов диагностики, и терапии.
При этом он подчеркнул, что в европейском регионе все еще превалирует распространение штамма "Дельта", и способы борьбы с коронавирусом остаются неизменными.
По его словам, среди основных усилий по сдерживанию распространения COVID-19 – повышение показателей вакцинации, получение бустерных доз вакцин, ношение масок.
Предыстория:
Ранее ВОЗ заявляла, что COVID-штамм "омикрон" был обнаружен в 38 странах.
6 ноября в России обнаружили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".
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