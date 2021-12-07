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У ВОЗ еще нет рекомендаций, как сдержать "Омикрон"

Вторник, 7 декабря 2021, 14:02
(Photo by JACK TAYLOR/AFP via Getty Images

Всемирная организация здравоохранения пока не сформулировала рекомендации по сдерживанию распространения штамма COVID-19 "Омикрон".

Источник: "Интерфакс", цитирующий с брифинга директора европейского бюро ВОЗ доктора Ганса Клюге

Прямая речь: "Нам нужно немного больше времени. Очень рано давать какие-то определенные рекомендации в связи с распространением штамма "Омикрон"".

Детали: Клюге добавил, что ВОЗ пока имеет только предварительную информацию об эффективности существующих мер против "Омикрона". Это касается и вакцин, и способов диагностики, и терапии.

При этом он подчеркнул, что в европейском регионе все еще превалирует распространение штамма "Дельта", и способы борьбы с коронавирусом остаются неизменными.

По его словам, среди основных усилий по сдерживанию распространения COVID-19 – повышение показателей вакцинации, получение бустерных доз вакцин, ношение масок.

Предыстория:

Ранее ВОЗ заявляла, что COVID-штамм "омикрон" был обнаружен в 38 странах.

6 ноября в России обнаружили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Читайте также: Омикрон: симптомы COVID-штамма, мутации, заразность и эффективность вакцин

Темы: ВОЗвакцинациякоронавирус
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